SUPERCOPPA EA SPORT – Milan-Inter 0-3: la coppa è nerazzurra

La Supercoppa tra Milan e Inter si trasforma dopo appena 10′ in un incubo per i rossoneri: azione tutta di prima dei nerazzurri che mette Barella in condizioni di servire Dimarco libero di calciare e trova la porta battendo Tatarusanu. Il Milan crea una buona occasione con Leao, ma viene punito dall’Inter che raddoppia con Dzeko. Nel secondo tempo i rossoneri provano ad accorciare le distanze ma non impensieriscono troppo Onana, mentre Lautaro Martinez approfitta di un’indecisione di Tomori per segnare il terzo gol di esterno destro, regalando la Supercoppa all’Inter.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria (78′ Dest), Kjaer (64′ Kalulu), Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias (64′ Origi), Brahim Diaz (64′ De Ketelaere), Leao; Giroud (78′ Rebic).

Dest, Mirante, Adli, Saelemaekers, Rebic, Pobega, Origi, Thiaw, De Ketelaere, Bakayoko, Kalulu, Vranckx, Bozzolan, Gabbia, Vasquez.

Allenatore: Pioli.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni (84′ de Vrij); Darmian, Barella (71′ Gagliardini), Calhanoglu (84′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (63′ Gosens); Dzeko (71′ Correa), Lautaro Martinez.

Gosens, Cordaz, Dumfries, Handanovic, D’Ambrosio, Bellanova, Lukaku, Brazao, de Vrij, Asllani, Zanotti, Brozovic, Carboni, Correa, Gagliardini.

Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Maresca

Note: Ammoniti: Barella, Calhanoglu (I), Hernandez (M), Lautaro Martinez (I), Tonali (M). Recupero: 4′ (pt), 6′ (st).