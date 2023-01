L’ex Pesaresi: “Il Napoli ha l’organico per vincere su due fronti”

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Emanuele Pesaresi, ex calciatore

“La morte di Mihajlovic mi ha colpito molto perchè lui era una persona veramente incredibile, straordinaria e mi dispiace davvero tanto.

Quando ero al Napoli, si veniva da una retrocessione e l’idea era quella di vincere il campionato anche perchè c’erano anche i mezzi per farlo. A livello personale ho vissuto una grande esperienza a Napoli perchè indossare quella maglia ti segna, ci fu però delusione perchè non raggiungemmo il risultato. Mario Rui ha avuto una crescita importante, in questi anni ha dimostrato il suo valore ed è diventato un giocatore davvero affidabile.

Meret sta facendo benissimo, come tutto il reparto difensivo e per reparto difensivo intendo anche gli attaccanti. Quando i risultati arrivano vuol dire che l’atteggiamento del gruppo in campo è quello giusto. Il Napoli ha l’organico per vincere il campionato e giocarsi la Champions. Le potenzialità ci sono, poi e partite vanno giocate.

Il Napoli sul mercato ha acquistato calciatori duttili e adatti al gioco di Spalletti. Oltre alla duttilità però, gli azzurri hanno anche grande talento. Spalletti coinvolge tutti rendendoli partecipi e poi il Napoli è tanto bello da vedere”.