La moviola di Edmondo Pinna – Maria Sole Ferrieri Caputi, prestazione poco convincente

Forse, stavolta, il passo è stato meno deciso e sicuro: non sufficiente la partita di Maria Sole Ferrieri Caputi, (Il Cds vota 5) tante piccole e grandi cose non sono andate, poco accettata in campo. Bene la Di Monte e la Trasciatti. Troppi falli chiari non fischiati, non puoi non ammonire Pickel e Gaetano alle mani dopo l’episodio in area della Cremonese, non puoi non fischiare una netta trattenuta di Sernicola su Simeone sotto i tuoi occhi, lo stesso Sernicola che va a martello (senza affondare) su Juan Jesus e non viene ammonito. Ok all’inglese, ma i falli sono falli. Rivedibile la gestione della fine dei primi 45’.

DA ANNULLARE

Da annullare la rete dell’1-1: è infatti evidente la carica di Simeone (lo tiene in gioco il sinistro di Ciofani) su Carnesecchi che si sta rialzando dopo la parata, siamo anche nell’area piccola e vicini alla linea di porta, territorio dove un n. 1 dovrebbe godere di qualche garanzia in più. Maria sole avrebbe dovuto vedere tutto lei, il VAR Marini sarebbe dovuto intervenire. Male.

DUBBIO

Dubbio contatto Pickel-Gaetano, quello che sembra un calcio sul piede destro dell’azzurro è più una strusciata sulla punta, la Ferrieri Caputi sceglie di non fischiare, qui giusto per il VAR supportare, l’entità spetta all’arbitro.

GRAZIATO per 100’

Letteralmente graziato Sernicola: l’intervento su Juan Jesus è da arancione, con i tacchetti sul ginocchio, alti anche se non violenti. Poi entra da dietro su Zerbin a forbice, non arriva neanche il fallo. Il rosso (doppio giallo) arriva al 100’. Mah…

VAR: Marini 5 – Le polemiche post Empoli-Samp non gli hanno giovato, grave non intervenire sull’1-1.

Fonte: CdS