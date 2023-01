Kvara? Spalletti se lo riserva per il derby

Prima ancora di sentir fischiare il vento e di ritrovarsi nella bufera, quando Napoli-Cremonese era ancora un interrogativo, con impalcature che cedevano in un angolo della città e alberi che crollavano in quello opposto, Khvicha Kvaratskhelia aveva già dovuto decidere di rinunciare alla partita, lui sì, per starsene a casa e sfidare quell’attacco influenzale che ne stava mettendo a rischio anche il derby, ancora lontano. In quattro giorni, pur prendendosela comoda, all’Arechi si arriva in scioltezza, con uno scatto; però per riuscirci, ovviamente, sarebbe stato necessaria ogni forma di cautela, certo non tuffarsi in quella notte buia e anche tempestosa che aveva costretto ad un summit prima di aprire il «Maradona» per capire se fosse il caso o no di giocarla.

