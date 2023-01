L’agente di Kvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, ha parlato al portale russo Championat, rispondendo tra le altre cose sulla domanda che riguarda un eventuale interessamento del Manchester City per il georgiano.

“Al momento non c’è niente né con noi né con il Napoli. C’è la possibilità di vincere lo scudetto e si sta ancora lottando per la Champions. In un momento simile, come può pensare ad un’altra squadra?”.