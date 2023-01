Mentre il Napoli si lecca le ferite dopo l’eliminazione agli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Cremonese, si pensa anche al calciomercato. Secondo Alfredo Pedullà di Sportitalia il club azzurro avrebbe fatto la prima proposta d’ingaggio per Adama Traorè. L’esterno del Wolverhampton ed ex Barcellona ha il contratto in scadenza a Giugno e sarebbe il dopo Lozano. Sarebbe intorno ai 2,5 milioni a stagione e si capirà nei prossimi mesi se poi si affonderà il colpo oppure no.

La Redazione