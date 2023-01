Editoriale – A. Sacco: “Napoli-Cremonese? Le parole di Simeone come monito per il futuro”

Il calcio, spesso e volentieri ci insegna che non bisogna mai dare nulla per scontato e che le partite vanno affrontare con la testa giusta. Si è passati dalla notte da sogno contro la Juventus dove si è vinto con un netto 5-1, all’eliminazione dalla Coppa Italia contro la Cremonese ai calci di rigore. Al di là della serata storta, o dell’arbitraggio poco convincente, la sensazione è che si è visto una sorta di Napoli-Spezia bis dello scorso campionato. Avversari in difficoltà e quasi allo sbando, ma che per una sera si sono trasformati con Ballardini che ha ridato energie nuove. Gli azzurri invece hanno giocato sotto tono, ritmi bassi e con ben 10 cambi di formazione. A fine gara hanno colpito le parole del “Cholito” Simeone quando ha parlato di atteggiamento: “Non si deve pensare alla gara precedente o a quella successiva, ma a quella che devi affrontare in quel momento”. Come per dire, che qualsiasi partita vale tanto senza staccare mai la spina. La stagione del Napoli del resto è sotto gli occhi di tutti, squadra che piace per il gioco e che ad oggi ha dominato in campionato. Nel calcio però basta poco per calare la concentrazione e così è successo sotto il diluvio contro i grigiorossi. Adesso la Salernitana, un’altra squadra che vive un momento difficile, però è un derby e ci vorrà l’atteggiamento diverso se si vogliono portare a casa i tre punti. Le parole di Simeone faranno breccia sin da oggi? Lo scopriremo sabato nel match dell’Arechi.

A cura di Alessandro Sacco