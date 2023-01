C. Giuntoli: “Ounahi? Non sono ottimista” ma sono parole strategiche

Prima della sfida di Coppa Italia contro la Cremonese il d.s. Cristiano Giuntoli parla anche di calciomercato e tocca diversi argomenti in merito. “Su Ounahi dico che non sono ottimista, però è presto per parlare di mercato. Osimhen? Per noi sono tutti incedibili. Per quanto riguarda lo scambio Gollini-Sirigu ne stiamo parlando con la Fiorentina. Infine Cheddira vediamo…”. Su Ounahi c’è da dire che il club azzurro sta lavorando sotto traccia per anticipare la concorrenza, come riporta il CdS. Il piano sarebbe di bloccarlo ora e prenderlo a Giugno definitivamente.

Factory della Comunicazione

La Redazione