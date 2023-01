Borriello, ex arbitro: “Ferrieri Caputi non è stata accettata dai giocatori”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gennaro Borriello, ex arbitro: “Ferrieri Caputi è venuta un po’ meno nell’accettazione da parte dei giocatori, che non l’hanno considerata e non le hanno dato il peso che si deve ad un arbitro. Sulla carta, Napoli-Cremonese doveva essere abbordabile per le sue qualità e invece ha un po’ steccato. Ieri la gara è stata poi ostica e lei non ha fatto una buona prestazione, c’erano diverse situazioni non adatte per certi versi. Pronti via le è mancata la personalità, subito accerchiata dai calciatori anche in episodi che erano semplici. Poi anche una questione di tecnica, dove ha fischiato dei falli che non andavano sanzionati nel finale. Rocchi chiede di far giocare e ieri Ferrieri Caputi ha lasciato un po’ a desiderare su questo. Per fortuna, non ha inciso sul risultato finale“.

