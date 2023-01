Tabellone di Coppa Italia: quarti in casa per il Napoli vincente

Tra poco in campo Napoli e Cremonese per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La gara sarà ad eliminazione diretta, come l’eventuale sfida dei quarti. Se gli azzurri dovessero passare il turno e proseguire nella competizione, la prossima partita, quella dei quarti di finale, appunto, la giocherebbero in casa. L’avversario che li aspetta, mercoledì 1 febbraio, è la Roma di Mourinho. Di seguito il tabellone: