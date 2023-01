Report dà inizio ad una settimana importante in casa Juventus

– Diffusi anche alcuni stralci dell’interrogatorio diche in merito all’incontro del 23 settembre 2021 in casa Agnelli: l’obiettivo era di «verificare la possibilità di». Il presidente della Figc ha poi risposto sul tema delle plusvalenze:«Da una parte ho l’assoluta convinzione cheDall’altra parte segnalo che dal 2021 sono presidente della Commissione Licenze UEFA e nell’ambito delle commissioni le plusvalenze sono uno dei temi discussi. Tuttavia, non vi sono dei criteri oggettivi di valutazione. Peraltro l’attività della Covisoc è originata, pur senza nulla togliere al lavoro della Commissione, da un mio report fatto dal Centro Studi della Federazione».

A proposito dell’inchiesta Prisma, l’inizio dell’udienza preliminare si dovrebbe tenere lunedì 27 marzo, mentre prosegue la partita tra accusa e difesa, i pm stanno svolgendo attività integrative di indagine. Nel frattempo già questa settimana sarà particolarmente importante per la Juve in quanto domani si terrà l’assemblea degli azionisti che porterà alla nomina del nuovo CdA designato da Exor: presidente Gianluca Ferrero, amministratore delegato Maurizio Scanavino (anche dg in carica dallo scorso 28 novembre), il governo tecnico sarà completato da Laura Cappiello, Vittoria Negri e Diego Pistone. Venerdì è invece attesa la decisione della Corte d’Appello della Figc riguardo la richiesta da parte della Procura Federale di riaprire il processo sportivo sul caso plusvalenze per la Juve e gli altri otto club coinvolti (Empoli, Sampdoria, Genoa, Parma, Pisa, Pescara, Pro Vercelli e Novara).

Fonte CdS