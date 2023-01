LIVE COPPA ITALIA – Napoli-Cremonese 2-2, inizia il primo tempo supplementare

Premere f5 per gli aggiornamenti

Factory della Comunicazione

93′ – Ammonito Valeri

Batte la Cremonese il primo tempo supplementare

97′ – Dopo sette minuti termina il secondo tempo. Si va ai tempi supplementari.

96′ – Cartellino giallo per Sernicola.

92′ – Ammonito Meite.

91′ – Ammonito Juan Jesus.

87′ – Gol della Cremonese. Cross di Zanimacchia, colpo di testa di Gyan e Meret è battuto.

85′ – Nel Napoli esce Elmas ed entra Zielinski. Il capitano diventa Meret.

82′ – Nel Napoli esce Ostigard ed entra Kim Minjae. Nella Cremonese esce Hendry ed entra Zanimacchia.

76′ – Simeone si libera con una finta, assist per Elmas che entra e calcia, palla deviata dalla difesa ospite in corner.

75′ – Cross di Politano in area, Simeone tenta la rovesciata, senza fortuna e l’azione sfuma.

70′ – Nella Cremonese esce Quagliata ed entra Valeri.

65′ – Triplo cambio nel Napoli. Escono Zerbin, Raspadori e Gaetano. Entrano: Politano, Anguissa e Lobotka. Nella Cremonese escono Ciofani, Castagnetti e Okereke ed entrano Tstadjout, Gyan e Buonaiuto

61′ – Ammonito Zerbin

58′ – Cartellino giallo per Quagliata per fallo su Zerbin.

55′ – Spunto di Elmas che entra in area, subisce il contatto, la palla arriva a Simeone che cerca il pallonetto, sfera sul fondo. L’argentino poteva servire Zerbin.

50′ – Ndombele recupera palla scatta e serve Raspadori, palla leggermente lunga, ma calcia, palla che esce sul fondo.

46′ – Lancio per Okereke, Meret esce in area e blocca la palla a terra.

Sarà il Napoli a dare il calcio d’avvio alla ripresa

49′ – Dopo 4 minuti termina il primo tempo. Ammonito per proteste per Okereke

41′ – Lancio per Okereke che scatta a destra e crossa, palla lunga e l’azione sfuma.

39′ – Errore di Gaetano di testa, Okereke entra in area e va al cross, respinge la difesa azzurra.

💪 Juan prima e Cholito poi rimontano al vantaggio iniziale degli avversari: #NapoliCremonese 2️⃣-1️⃣ 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/7d0d8KOmod — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 17, 2023

36′ – GOOOOOLLLLL – Raspadori serve Zerbin che crossa in area per Simeone che di testa batte Caresecchi.

33′ – GOOOOLLLLL – Angolo battuto, palla per Ndombele che va al tiro, miracolo di Carnesecchi, a seguire la traversa di Simone e poi Juan Jesus la mette in rete.

30′ – Spunto di Okereke a destra, cross in area per Quagliata che calcia, salva Ostigard.

29′ – Ammonito Vazsquez per fallo su Elmas

24′ – Contatto in area Pickel-Gaetano, ma l’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi lascia correre.

19′ – Ostigard si fa superare da Okereke che entra in area e calcia, palla che finisce sul fondo.

18′ – Gol della Cremonese. Spunto di Okereke, crossa in area e Pickel tutto solo batte Meret.

8′ – Spunto di Quagliata, cross in area, Elmas manda in corner. Angolo battuto da Quagliata, colpo di testa di Pickel, palla che esce sul fondo.

1′ – Raspadori supera un avversario, lancia in profondità Simeone, Carnesecchi esce dall’area di rigore e manda la palla in fallo laterale.

Sarà la Cremonese a dare il calcio d’avvio alla gara.

I due capitani. Per il Napoli, maglia “San Valentino”, Elmas. Per la Cremonese, maglia blu e bordi grigiorossi, Ciofani

NAPOLI – Meret; Bereszynski, Jesus, Ostigard, Olivera, Ndombele, Gaetano, Elmas (C), Raspadori, Zerbin, Simeone A disp. Marfella, Sirigu, Di Lorenzo, Mario Rui, Kim Minjae, Rrahamani, Zedadka, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Osimhen, Politano All. Spalletti

CREMONESE (3-5-2) – Carnesecchi; Bianchetti, Hendry, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meite, Quagliata; Ciofani (C), Okereke. A disposizione: Saro, Sarr, Valeri, Aiwu, Buonaiuto, Felix, Milanese, Tsadjout, Zanimacchia All. Ballardini

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi; Ass1: Francesca Di Monte; Ass2: Trasciatti; IV: Di Bello; VAR: Mariani; AVAR: Muto

20,44 – C. Giuntoli: “Siamo contenti della partita di venerdì sera, ma ci concentriamo contro la Cremonese per proseguire al meglio il nostro cammino anche in Coppa Italia. L’accoppiata con il campionato? Non ci pensiamo, anzi vogliamo fare bene contro i grigiorossi. Su Ounahi dico che siamo ottimisti, però in questo momento non pensiamo al mercato. Per quanto concerne lo scambio Sirigu-Gollini stiamo parlando con la Fiorentina. Osimhen? Niente distrazioni pensiamo alla partita di questa sera, mentre mister Spalletti sta facendo un lavoro straordinario. Infine su Cheddira, vediamo…”

20,40 – La maglia del Napoli “San Valentino” all’interno degli spogliatoi del “Maradona”.

Le maglie indossate stasera saranno messe all’asta su @MatchWornShirt e l'intero ricavato sarà devoluto in beneficienza a supporto di tre Onlus operanti in situazioni relative alla violenza di genere: Dedalus Cooperativa Sociale, Le Kassandre e Le Forti Guerriere del Rione Sanità pic.twitter.com/vrp58diU0R — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 17, 2023

19,46 – Da poco è arrivato il Napoli e si attende solo la formazione ufficiale per la sfida contro la Cremonese. Aggiornamenti dal giornalista di Sky Massimo Ugolini.

19,05 – Prime immagini del “Maradona” compreso la statua del “Pibe de Oro”, attraverso il twitter della Cremonese.

18,30 – La Prefettura di Napoli, insieme ai vigili del fuoco e la Lega calcio hanno dato l’ok per la partita di questa sera. Si giocherà regolarmente la sfida di Coppa Italia contro la Cremonese. Gli azzurri stasera indosseranno la maglia “San Valentino” bianca con il rosso e un enorme bacio.

Questa sera alle ore 21,00, presso lo stadio “Maradona” si giocherà per gli ottavi di finale di Coppa Italia, la sfida tra il Napoli e la Cremonese. Per gli azzurri probabile ampio turnover per vedere all’opera gli altri elementi della rosa. In casa azzurra assenti per squalifica di Lozano, per la nascita della figlia di Demme e per sindrome influenzale Kvaratskelia. I grigiorossi invece avranno ben nove assenze: Ghiglione, Radu, Lochoshvili, Ferrari, Dessers, Ascacibar, Escalante, Chiriches e Acella. Ilnapolionlionline.com vi informerà in tempo reale.

La Redazione