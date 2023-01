Il sinistro di Maradona approda in un locale storico di Napoli

Il piede di Maradona nel cuore di Napoli, in uno dei locali storici della città. Domani alle ore 11 Stefano Ceci, ex assistente e amico del Diez, donerà al Gran Caffé Gambrinus il calco del piede del Pibe de oro. Sarà sistemato in una teca per essere ammirato dai clienti di tutto il mondo nella struttura delle famiglie Sergio e Rosati, che fa parte dell’associazione Locali Storici d’Italia. All’evento di domani interverranno il sindaco Manfredi, l’assessore allo sport Ferrante, l’ex presidente del Napoli Ferlaino, l’imprenditore Rosati in rappresentanza della proprietà del Gambrinus e il giornalista Francesco Marolda, già inviato del Mattino.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino