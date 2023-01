Derby Salernitana-Napoli sold out. Parla De Vitiis dei Neri x Caso

Lo stadio sarà pieno (venduti già 7100 biglietti, gli abbonati sono 8118 e domani è in programma una riunione del gruppo operativo della sicurezza) per dare la spinta alla Salernitana nel derby, anche l’anno scorso i granata, allora allenati da Colantuono, prima di affrontare gli azzurri erano in grande difficoltà ma nel derby tirarono fuori una grande prestazione perdendo di misura con il gol di Zielinski. Massimo De Divitiis dei Neri per Caso guarda avanti con fiducia. «Incidenti di percorso in un momento di sbandamento possono capitare. Mi dispiace per Nicola che ha dato tanto alla Salernitana ma dopo una sconfitta pesantissima come quella contro l’Atalanta, che ha fatto seguito ad altri passi falsi, decisioni di esonerare un allenatore ci stanno», ha detto. «Da salernitano sono felicissimo di vedere la squadra della mia città in serie A ed è importante essere sempre più di sostegno soprattutto in queste fasi: nel momento del bisogno occorre ancora di più stringersi intorno alla squadra. Nel derby contro il Napoli i calciatori faranno di tutti per riscattarsi e sono convinto che la loro prestazione sarà di grande orgoglio».

Factory della Comunicazione