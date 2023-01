Verso Napoli-Cremonese, Spalletti pronto al turnover massiccio: possibile esordio tra gli azzurri

Dopo il successo storico per 5-1 contro la Juventus, il Napoli di Luciano Spalletti si prepara ad affrontare la Cremonese in Coppa Italia. Gara valida per gli ottavi di finale con l’obiettivo quarti contro la Roma nel mirino.

Ci sarà sicuramente un turnover massiccio visti i tanti impegni ravvicinati tra campionato e coppa. Ecco le ultime di formazione dal Corriere dello Sport:

NAPOLI – Dopo il campionato e la Champions, martedì comincerà anche la maratona di Coppa Italia.

“II Napoli debutterà nella terza competizione della stagione: l’appuntamento, dicevamo, è in agenda tra due giorni al Maradona con la Cremonese, avversario della sfida secca degli ottavi di finale: si gioca alle 21.

TURNOVER.

Considerando la serie estremamente ravvicinata di impegni, con la Serie A che per gli azzurri ritornerà poi sabato con il derby dell’Arechi con la Salernitana, è prevedibile che Spalletti opterà per un turnover più intenso del solito: candidati a giocare dal primo minuto Raspadori, Simeone, Ndombele, Elmas e Olivera.

TRA I PALI. Da valutare anche l’esordio in porta di Sirigu, mai schierato finora né in campionato né in Champions e a un certo punto anche al centro di una serie di voci di mercato: lo avevano richiesto prima la Reggina e a seguire soprattutto il Cagliari. Una sua ex”.