Il Napoli dopo il roboante 5-1 roboante contro la Juventus è tornato ad allenarsi all’SSCN Konami Training Center in vista della gara di martedì al “Maradona” di Coppa Italia contro la Cremonese. Chi è sceso in campo contro i bianconeri lavoro di scarico in palestra. Il resto del gruppo sono stati impegnati in una prima fase di attivazione ed esercitazione tecnica. Chiusura con partitella a campo ridotto.

Fonte: sscnapoli.it