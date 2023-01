Spalletti ai voti. Mattino, Cds e Gazzetta con valutazione tecnica

8,5 Spalletti (Il Mattino)

– La Juve non prendeva gol da 8 gare, ne incassa 5 in novanta minuti. Sì, una ventina di minuti pure li lascia al nemico Max, ma poi per il resto fa quasi sempre quello che gli pare. Chiede dinamicità nel giro palla e la trova. Solo qualche amnesia in difesa, ma mai veri tradimenti. Prende e parte che è una bellezza. Non si fa impressionare quando vede Chiesa, Di Maria e Milik schierati assieme. Incarta Allegri senza pretattiche o chissà quali invenzioni: lo sfida e stravince il duello a campo aperto, stavolta non tradito da Kvara e da Zielinski. Decima vittoria di seguito in casa.