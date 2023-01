In casa Napoli c’è ancora la gioia per aver vinto con un netto 5-1 sulla Juventus, ma il mercato è sempre al centro dei pensieri del club azzurro. Secondo Gianluca Di Marzio di Sky infatti ci potrebbe essere uno scambio di portieri con la Fiorentina. Ai partenopei andrebbe Gollini, mentre in maglia viola Sirigu. Si attenderà nei prossimi giorni se ci saranno eventuali sviluppi in merito.

Factory della Comunicazione

La Redazione