SERIE A – Napoli-Juventus 5-1, i top della squadra azzurra

Il Napoli, dopo il successo contro la Sampdoria, cercava conferme nel big-match contro la Juventus. Inizio arrembante degli azzurri che vanno in vantaggio, sforbiciata di Kvaratskelia, miracolo di Sceszcny e Osimhen segna di testa. I bianconeri cercano il pari con Di Maria che coglie la traversa. La partita però la fanno i partenopei che raddoppiano, Osimhen stoppa la palla e Kvaratskelia con un diagonale realizza il 2-0. A fine primo tempo gli ospiti accorciano le distanze con Di Maria e sfiora il pari con aquasi autorete di Rrahmani. Il difensore del Kosovo però si riscatta e con un tiro preciso batte Sceszcny. Arrivano le altre due reti, ancora Osimhen di testa su cross del georgiano e poi Elmas. Festa sugli spalti ed è ora + 10 sulla Juventus. Adesso spazio alla Coppa Italia martedì contro la Cremonese. Ecco le pagelle della sfida del Maradona.

Factory della Comunicazione

Top

Meret 6,5 – Se si esclude l’uscita non perfetta, il resto della serata del portiere friulano è stata positiva. Come sempre sicuro con i piedi e salva a fine primo il quasi autogol di Rrahmani. Nel finale evita ancora la rete degli ospiti con una bella uscita su Kean.

Di Lorenzo 6,5 – Contro l’Inter e la Sampdoria il capitano del Napoli era apparso poco brillante. Contro la Juventus invece ha annullato Kostic e poi si spinge in avanti. Come sempre quando c’è da mostrare il suo valore, l’ex Empoli non si tira indietro.

Kim 7 – Il difensore sud-coreano era in dubbio, ma per fortuna è sceso in campo ed ha confermato tutto il suo valore. Inizia da quasi libero aggiunto e poi come sempre ferma Milik prima e Kean poi. Muro insuperabile.

Rrahmani 6,5 – Primo tempo non semplice per il kosovaro. Errore in fase d’impostazione, dove Di Maria coglie la traversa. Poi non bene sulla rete della Juventus e sfiora l”autorete. Nella ripresa splendida rete al volo su calcio d’angolo e poi prende fiducia in difesa.

Mario Rui 7 – Il terzino portoghese aveva dal suo lato Chiesa, ma lui non solo non lo soffre, ma lo annulla completamente. Come sempre un professore che non sbaglia nulla e quando esce è standing ovation.

Lobotka 7 – L’ex Celta Vigo, dopo un periodo di calo, ma ci sta, sta lentamente riprendendo la forma migliore. Domina il centrocampo avversario e non cala mai fino a fine gara.

Elmas 6,5 – Entra in campo il macedone e realizza la quinta rete stagionale. Conferma il suo momento positivo, con tanta voglia di fare. Insomma giocatore rinato sotto la cura di Spalletti.

Osimhen 8 – Ha sfiorato la tripletta, ma per il resto una furia. Realizza la doppietta, assist per Kvara e poi trova sulla sua strada Sczeszny. Un uragano devastante.

Kvaratskelia 7 – Il georgiano era molto atteso dopo un inizio di 2023 un po’ in calo. Contro la Juventus sfiora l’euro gol, parato da Sczeszny. Segna la nona rete stagionale e fornisce l’assist per Osimhen. Insomma si riprende, ma non avevamo dubbi.

A cura di Alessandro Sacco