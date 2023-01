SERIE A FEMMINILE RISULTATI – Colpaccio del Pomigliano a Como

Dopo la sosta per le festività natalizie ritorna la serie A femminile e si sono giocate le prime gare del sabato pomeriggio. La sorpresa della giornata è il successo del Pomigliano sul campo del Como Women. Le lombarde sono rimaste in dieci per l’espulsione del portiere Beretta. A decidere la sfida è Battelani su calcio di punizione. Successo per 4-0 dell’Inter di Rita Guarino sulla Sampdoria.

Risultati serie A femminile

Como Women-Pomigliano femminile 0-1

Inter-Sampdoria 4-0

