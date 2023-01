SERIE A – Cremonese-Monza 2-3, non basta il carattere, il destino di Alvini è segnato

Allo stadio “Zini” di Cremona, dove prima della gara, è stato ricordato Gianluca Vialli, si è giocata la sfida tra i grigiorossi e il Monza. I brianzoli sbloccano il match con Ciurria che da pochi passi deposita in rete la palla recapitata da Petagna. Il raddoppio arriva su calcio di rigore, visto dal VAR, per fallo su Izzo. Dal dischetto perfetto il rigore segnato da Caprari. Ad inizio ripresa Di Gregorio si supera sul colpo di testa di Pickel. La partita però sembra chiudersi con la terza rete della squadra di Palladino. Assist dell’ex Napoli Petagna e Caprari non sbaglia. Il match però è lungi dall’essere terminato, visto che i grigiorossi segnano due reti con Ciofani di testa e tocco di Dessers. Nel finale ancora decisivo Di Gregorio su quasi autorete del compagno di squadra. Questa sconfitta costerà quasi certamente la panchina di Alvini che verrà esonerato e martedì la Cremonese sfiderà in Coppa Italia il Napoli, insomma certo la gara non adatta per riprendersi.

Factory della Comunicazione

CREMONESE-MONZA 2-3 (0-2)

MARCATORI: 7′ Ciurria (M), 18′ Caprari rig. (M), 10′ st Caprari, 21′ st Ciofani (C), 37′ st Dessers (C).

CREMONESE (3-4-3): Carnesecchi; Ferrari (1′ st Aiwu), Bianchetti, Valeri; Ghiglione, Pickel (36′ st Buonaiuto), Meitè, Quagliata (36′ st Zanimacchia); Tsadjout (12′ st Ciofani), Dessers, Okereke (1′ st Castagnetti). All. Alvini. A disposizione: Saro, Sarr, Hendry, Ascicabar, Afena-Gyan, Lochoshvili, Milanese

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli (1′ st Ranocchia), Machin (23′ st Colpani), Pessina, Carlos Augusto; Ciurria (20′ st D’Alessandro), Caprari (38′ st Marlon); Petagna (20′ st Gytkjaer). All. Palladino. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Barberis, Valoti, Sensi, Antov, Bondo, Carboni, Vignato.

ARBITRO: Sig. Massa di Imperia (Galetto-Vigile)

AMMONITI: Okereke (C), Birindelli (M), Caprari (M), Carlos Augusto (M), Pickel (C), D’Alessandro (M).

NOTE: recupero 3′ + 6′.

A cura di Alessandro Sacco