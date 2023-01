Serie A 18°giornata, Lecce-Milan:Termina con un pari ricco di gol!

Serie A 18°giornata, Lecce-Milan :

Inizio di gara subito in salita per i padroni di casa che passano in vantaggio grazie all’autogol sfortunato di Theo Hernandez. Di Francesco sfiora il raddoppio con un tiro che va largo di poco. Il Milan si fa vedere con Pobega, tiro centrale e il portiere para. Ma i giallorossi trovano la rete del raddoppio. Baschirotto prende il tempo giusto in area e di testa firma il due a zero. Ancora padroni di casa pericolosi, stavolta con Strefezza il cui tiro impegna Tatarasanu. Per i rossoneri sempre Pobega il più insidioso, con il tiro che sfiora la traversa. Sul finire di primo tempo Giroud ci prova con un colpo di testa che porta Falcone ad impegnarsi. Nella ripresa il Milan si sveglia e accorcia le distanze con Leao,il quale sfrutta un rimpallo a favore e manda il pallone sulla sinistra. Poco dopo Messias sfiora il pari con un tiro che accarezza il palo. Il pari non tarda ad arrivare. Giroud di testa serve Calabria che sempre di testa sigilla il due a due, dopo intervento Var. Il Lecce accusa un po il colpo ma nonostante tutto ci prova con Strefezza ma il portiere rossonero è attento. Il Milan ci prova a costruire ma nulla. La partita finisce in pari.

Tabellino

LECCE-MILAN 2-2

Marcatori: 4’ aut. Theo, 23’ Baschirotto, 58’ Leao, 70’ Calabria.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella (dal 62’ Gallo); Blin, Hjulmand, González (dal 62’ Maleh); Strefezza (dal 88’ Oudin), Colombo (dal 73’ Voelkerling), Di Francesco (dal 73’ Banda). A disp.: Bleve, Brancolini; Lemmens, Tuia; Askildsen, Bistrović, Helgason, Ceesay, Listkowski, Rodríguez. All.: Baroni.

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Calabria (dal 86’ Kjaer), Kalulu, Tomori, Theo Hernández (dal 46’ Dest); Pobega (dal 86’ Vranckx), Bennacer; Saelemaekers (dal 46’ Messias), Díaz (dal 69’ Origi), Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Vásquez; Bozzolan, Gabbia, Thiaw; Adli, Bakayoko; De Ketelaere, Origi. All.: Pioli.

Arbitro: Orsato di Schio.

Note: Ammoniti: 64’ Maleh, 66’ Calabria, 86’ Bennacer. Recupero tempo: 2‘ 1T, 5’ 2T.