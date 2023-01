Martedì arriva la Cremonese: debutti e turnover

Dopo il campionato e la Champions, martedì comincerà anche la maratona di Coppa Italia. Il Napoli debutterà nella terza competizione della stagione: l’appuntamento, dicevamo, è in agenda tra due giorni al Maradona con la Cremonese, avversario della sfida secca degli ottavi di finale: si gioca alle 21.

Considerando la serie estremamente ravvicinata di impegni, con la Serie A che per gli azzurri ritornerà poi sabato con il derby dell’Arechi con la Salernitana, è prevedibile che Spalletti opterà per un turnover più intenso del solito: candidati a giocare dal primo minuto Raspadori, Simeone, Ndombele, Elmas e Olivera. Da valutare anche l’esordio in porta di Sirigu, mai schierato finora né in campionato né in Champions e a un certo punto anche al centro di una serie di voci di mercato: lo avevano richiesto prima la Reggina e a seguire soprattutto il Cagliari. Una sua ex.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS