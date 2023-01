L’ex De Matteis: “Hamsik dirigente? Lui e De Laurentiis si apprezzano a vicenda”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Paolo De Matteis, ex team manager del Napoli e attuale team manager della Slovacchia:

“Per me è un privilegio essere stato sulla panchina di un Napoli vincente negli anni. Sono 10 anni, ormai che si trova nella parte altra della classifica. La mia esperienza da team manager al Napoli? Sono stato sette anni, abbiamo alzato due Coppa Italia ed una Supercoppa, ma grida vendetta una Europa League a Dnipro. Lobotka? Sta facendo un campionato straordinario ed ha ancora margine di miglioramento, potrebbe fare anche l’uomo assist dell’ultimo passaggio: ha tutto. È fondamentale, secondo me l’elemento indispensabile di questo Napoli. La mia esperienza in Slovacchia? Affascinante, c’è un bel clima, bella atmosfera, davvero interessante. Hamsik come dirigente azzurro? Lui ama Napoli e i napoletani, De Laurentiis lo apprezza molto, potrebbe essere una bella storia“.