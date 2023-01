La moviola di Napoli/Juve – Più che sufficiente Doveri. Regolare le reti di Osimhen e Rrahmani

Pur mantenendo un metro di giudizio del fallo molto alto (nel primo tempo, più combattuto, ne fischia solo 10, e 9 nella ripresa) Doveri (Il Cds lo vota 6,5) riesce a rimanere sempre in pieno controllo della partita. Rischia che gli animi si scaldino troppo quando non sanziona immediatamente il fallo su Kvaratskhelia di Danilo, giustamente ammonito per imprudenza alla prima interruzione del gioco, concedendo un vantaggio che non si dimostra tale, ma con un cartellino per proteste a Baldini del Napoli e la sua personalità l’arbitro della sezione di Roma riesce a calmare la situazione.

Factory della Comunicazione

GOL OK – La Juventus protesta per il 3-1 segnato da Rrahmani: Szczesny in particolare si lamenta della posizione di Osimhen che avrebbe ostruito la visuale sul tiro. Ma Milik tiene in gioco l’attaccante del Napoli: dalla sala Vor arriva dunque l’ok immediato, senza bisogno che Doveri dia la sua interpretazione.

Negativa la serata dell’assistente Passeri: all’11’ non segnala all’arbitro, che dalla sua posizione non poteva vedere, unmani di Bremer su contropiede di Politano. E ancora Passeri, all’8’ del secondo tempo, si perde una trattenuta di Mario Rui su Di Maria.

VAR: Mariani 6 – Serata senza patemi.

Fonte: CdS