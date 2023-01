Improta: “Sorpreso dalla difesa a tre bianconera; il Napoli non si scompone”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gianni Improta, ex giocatore del Napoli ed ex allenatore: “Il Napoli sta raccogliendo risultati incredibili. Anche quello di Sarri ci aveva deliziato, ma questo di Spalletti mi sembra molto più concreto. Allegri ieri è apparso in grande difficoltà nelle scelte. C’è stata una differenza totale tra le due squadre tatticamente. Mi ha sorpreso vedere i bianconeri schierarsi con tre difensori, è stato un errore in virtù di come era schierato il Napoli. Sulle fasce non riuscivano mai a raddoppiare e gli azzurri hanno avuto vita facile. Quando il Napoli inizia a divertirsi e far divertire è complicato anche fermarlo. La vera forza di questa squadra è che non si scompone mai, anche nei momenti di difficoltà. Spalletti ad oggi è il miglior allenatore della Serie A, mentre lui è stato molto umile in conferenza stampa ad assegnare questa definizione ad Allegri. Il mio modo di vedere il calcio è semplice: il miglior allenatore è chi migliora i singoli, e in questo Spalletti è un maestro. La Juventus ieri ha giocato ciabattando il pallone e gettandolo a la viva il parroco, nonostante i tanti investimenti fatti. Per come si esprime il Napoli, quest’anno si può fare qualcosa di grandissimo anche in Europa. In Champions ha già dimostrato la propria forza nel girone, non stiamo certo farneticando perché siamo tifosi”.

