Il Re gioca con la 9 del Napoli: suoi i “titoli” e la copertina

La copertina di Napoli-Juve se la prende a morsi Victor Osimhen, l’uomo che contro la Sampdoria si era caricato la squadra sulle spalle e contro la Juventus ha fatto la stessa cosa. Raddoppiando gli sforzi, raddoppiando le reti. E aggiungendo anche l’assist al compagno di reparto. Gli ha detto «vai, sbloccati, perché ci servi tanto». Detto, fatto: d’altra parte Spalletti ha sempre detto che Osimhen di questa squadra è un leader nei fatti, non solo nelle parole. Eppure qualche passo avanti lo ha fatto anche lì, perché per la prima volta ha parlato in italiano. «È stata una notte fantastica, forza Napoli sempre». Lo dice con il solito sorriso contagioso, di chi è anche tifoso, di chi gioca per tutta la squadra, che infatti non dimentica mai di ringraziare. «Congratulazioni a tutti, anche perché dobbiamo avere grande rispetto di una squadra forte e importante quale è la Juventus. Aver vinto contro di loro è un motivo in più per essere felici: siamo contenti per la prestazione di squadra». Anche perché il rischio di una partita trappola era altissimo. «Avevamo bisogno di questi punti e sono orgoglioso di avere fatto due gol e un assist e aver dato un contributo così importante per la vittoria». Osimhem, bomber della serie A, il capocannoniere (con 12 reti) che guarda tutti dall’alto in basso. Il re del gol, quest’anno, gioca con la 9 del Napoli.

