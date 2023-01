Cremonese – Alvini potrebbe non essere al Maradona

Dopo l’ennesima sconfitta ad opera del Monza, è lecito attendersi l’esonero di Alvini, tecnico della Cremonese. Anche perchè la sua panchina traballa da un po’. Secondo le ultime informazioni sarebbe stato già contattato Davide Ballardini, ma l’ultima parola spetta al presidente che deciderà chi sarà a guidare la formazione per provare una risalita, salvando la stagione. Al 99% Alvini non sarà al Maradona per guidare la squadra nella prossima di Coppa Italia ma ancora non è chiaro il suo sostituto. Lo si legge sul sito di Gianluca Di Marzio.

