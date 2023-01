Che sera e che coppia…Victor e Khvicha: attenti a quei due

Messi insieme fanno 45 anni (24 Osimhen e 21 Kvara), 19 gol in campionato (12 il nigeriano e 7 il georgiano), 13 assist (4 il bomber, 9 l’esterno). A questo si aggiunga la gioia, che non si può quantificare, del popolo napoletano che li osanna. Difficile viverla diversamente.Quando partono palla al piede non sai mai cosa può succedere, ma stai sicuro che qualcosa di buono faranno. Ovviamente lo sanno – anzi lo temono – anche i difensori avversari che prevedendo il peggio rinculano, rinculano, rinculano fino a perdere posizione e uomo. Insomma perchéI tifosi del Napoli ne farebbero scorpacciata ogni giorno, senza badare alla competizione, alla giornata o all’orario.Inutile nascondersi e non pensarci. E’ impossibile non guardare avanti, alla classifica e alla lotta scudetto:«Il cammino scudetto è ancora molto lungo», spiega subito Osimhen. «Pensiamo a giocare tutte le partite con la massima concentrazione. Certo abbiamo ottime possibilità di arrivare fino in fondo, ma non pensiamo ancora alla parola Scudetto. Cerchiamo di mettere in pratica quello che ci sta insegnando Spalletti».