Vigilanza e controlli per i bianconeri. Sono alcuni migliaia

Quattromila, su per giù, i tifosi della Juventus annunciati al Maradona: per l’intera capienza del Settore Ospiti, insomma. L’Osservatorio non ha modificato le decisioni in merito alla trasferta, pur continuando a classificare la partita ad alto rischio, ma in virtù di tutto quanto è accaduto domenica sull’A1, e alla luce delle riunioni e delle direttive del Ministero dell’Interno, i controlli saranno decisamente più rigidi in fase di pre-filtraggio e filtraggio, così come più ingente sarà lo spiegamento delle forze di polizia e degli steward.

Factory della Comunicazione

Fonte: Cds