Tambone: “Non è mai un singolo a determinare la sfida”

Giuseppe Tambone, ex dirigente del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

Factory della Comunicazione

“Quei mesi a Napoli sono stati di lavoro intenso, tra mille difficoltà. L’idea del centro sportivo a Castelvolturno è nata con un contatto in una serata con il direttore dell’hotel. E’ stata per me una bellissima esperienza. Sono Juve-napoletano perchè sono legato professionalmente alle due società, ma non sono più lo stesso dopo aver vissuto a Napoli. La società azzurra ha tutte le carte in regola dal punto di vista tecnico e il patrimonio di valore del Napoli con i conti a posto, con i tifosi sparsi in tutto il mondo, con un brend riconoscibilissimo e con il gioco che esprime in campo non va sottovalutato. Il Napoli è meritatamente al primo posto e merita di restarci.

Ricordo ancora con i brividi la prima partita: era un mercoledì e giocavamo col Cittadella in un San Paolo strapieno, mi auguro che la tifoseria riesca a dimostrarsi matura. Il Napoli ha tutte le carte in regola per giocarsi un grande campionato ed è giusto che questa possibilità venga data anche ai tifosi perchè sarebbe un peccato se il Napoli dovesse giocare senza i suoi tifosi. Ecco, mi auguro che i napoletani si mostrino maturi.

Non è mai un singolo a determinare la sfida: è sempre il gruppo che sposta la gara in un verso e nell’altro. Chi vuole vincere deve fare una prestazione di squadra di altissimo livello”.