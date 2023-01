Serie A – Presto il debutto del trio tutto femminile

Juan Luca Sacchi in… panchina. «Aspettare la fine dell’azione al giorno d’oggi e col Var da poter utilizzare è fondamentale – racconta Gianluca Rocchi -. Frenare è un istinto da controllare, ed è una cosa molto complessa. E posticipare la decisione, il fischio stesso, è consigliato. Quello che è successo a Monza-Inter è stato un incidente… Sacchi? Non sospendiamo nessuno mai, quello succede solo per eventi disciplinari e non è questo il caso. Diciamo che starà un po’ più in panchina. Gli servirà da esperienza come a Serra l’anno scorso: la bravura sta anche nel riuscire a farne tesoro». Chiaro che a Rocchi viene chiesto delle esternazioni dell’Inter e di Lautaro («Io non sono a favore del Var, rovina tutto. Se dopo 5 anni di Var si fanno ancora questi errori significa che le cose non sono chiare»). Il designatore dice: «Quello che è successo è stato un incidente. All’Inter? Non rispondo, dico solo che siamo amareggiati, quello sì. Lautaro? A lui rispondo col sorriso dicendo che si vede che non ha mai fatto l’arbitro e che la tecnologia aiuta molto». Ad inizio girone di ritorno, possibilissimo il trio femminile Ferrieri Caputi, Trasciatti e Di Monte in A (dopo il debutto in B). «Succederà presto…».

Factory della Comunicazione

Fonte: gasport