SERIE A FEMMINILE – Domani big-match Fiorentina-A.s. Roma. Sfida casalinga per la Juventus

Dopo la lunga sosta per le festività natalizie, da domani tornerà il campionato di serie A femminile. Spicca il big-match per il vertice tra la Fiorentina e l’A.s. Roma e la gara salvezza tra il Como-Women e il Pomigliano. Domenica invece la Juventus Women sfiderà in casa il Sassuolo. Ecco le gare, classifica campionato e delle marcatrici.

Serie A, 13^ Giornata

Sabato 14/01

Inter-Sampdoria 12:30

Como-Pomigiano 12:30

Fiorentina-Roma 14:30

Domenica 15/01

Milan-Parma 12:30

Juventus-Sassuolo 14:30

Classifica: Roma 30, Juventus 27, Fiorentina 25, Inter 22 , Milan 19, Sampdoria 10, Sassuolo 10, Como 10, Pomigliano 10, Parma 6

Classifica marcatrici: Chawinga (Inter) 9, Girelli (Juventus) 8, Polli (Inter) 7, Asllani (Milan) 7, Giacinti (Milan) 6, Beerensteyn (Juventus) 6, Martinovic (Parma) 5, Kajan (Fiorentina) 5, Taty (Pomigliano) 4, Haug (Roma) 4, Thomas (Milan) 4, Beccari (Como) 4

