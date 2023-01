Pubblicato l’elenco degli Istituti Scolastici Aggiudicatari per assistere alle partite del Napoli

Sono stati pubblicati sul sito del Comune di Napoli gli elenchi degli Istituti Scolastici Aggiudicatari, Idonei non aggiudicatari e Non Idonei che hanno aderito, fino al 10 gennaio 2023, alla manifestazione di interesse pubblicata dall’Assessorato all’Istruzione e alla Famiglia per l’individuazione delle scuole statali cittadine cui conferire 320 biglietti del settore tribuna dello Stadio Maradona per le gare casalinghe del Napoli. “Tantissime le istituzioni scolastiche che hanno aderito alla manifestazione di interesse. Siamo felici di poter ripartire con questa iniziativa che mette in risalto il ruolo dello sport nella crescita emotiva e relazionale dei giovani studenti della nostra Città“, ha detto l’assessore all’Istruzione Maura Striano. “Come Presidente della Commissione Istruzione e Famiglia sono contento che i nostri studenti abbiano questa opportunità, perché lo sport è un valore aggiunto che può insegnare tanto“, ha aggiunto il consigliere comunale Aniello Esposito.

Fonte: Il Mattino