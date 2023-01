Polverosi, giorn.: “Se tutto va come immaginiamo, il Napoli vince”

“Se tutto va come immaginiamo, il Napoli vince. Poi invece la realtà è che nei 90 minuti la Juve ci sa stare anche meglio del Napoli perchè è capace di sfruttare aspetti poco rilevanti a proprio vantaggio. In 8 vittorie, la Juve non ha quasi mai convinto totalmente, ha sempre lasciato il dubbio, ma è stata brava a sfruttare i momenti. Mentre il Napoli quando vince ha sempre dimostrato di essere la più forte, la Juve, vince pur non essendo la più forte e questa è la bellezza del calcio. La Juventus è stata costruita per vincere, ma cammin facendo per colpe della società, questa squadra non si è mai vista. A tratti si è visto Di Maria, a tratti si è visto Vlahovic, adesso si sta vedendo Chiesa mentre Pogba non si è mai visto. Il Napoli invece è stato bravo nelle scelte di mercato perchè chi è arrivato non ha avuto incidenti, ma anzi sta incidendo.

Spero che il calcio del Napoli tracci una linea nel calcio italiano. Il prodotto che vedo, il prodotto Napoli fa appassionare. Non ho saltato una sola partita del Napoli che mi entusiasma e ogni volta che un azzurro tocca la palla mi viene voglia di vedere cosa succede. Per le altre squadre non accade: il Milan sembrava avvicinarsi, ma non mi convince, l’Inter la lascio perdere perchè ha un grande organico e non può stare a 10 punti dal Napoli. Il Napoli ha un gioco pazzesco, dei giocatori fantastici e i conti a posto. Se fa un ulteriore passo in avanti è destinata a restare lì per 4 anni poi può vincere. Non vincere, ma resterà ad alti livelli”.