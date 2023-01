Questa sera si giocherà il big-match Napoli-Juventus valevole per il vertice, ma da stamattina sono in vendita i biglietti per le gare contro Cremonese e Roma. Sistema in tilt per le partite tra Coppa Italia e campionato. Per la sfida contro i grigiorossi sono in coda 556, mentre contro i giallorossi sono 1235. Insomma c’è sempre voglia di azzurro e che appena si sbloccherà il tutto, si potrà fare staccare il biglietto anche se solo online.

Factory della Comunicazione

La Redazione