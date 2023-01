Napoli/Juve a centrocampo – Colossi Anguissa e Rabiot duello di forza e tecnica

Anguissa e Rabiot, il duello tra i due centrocampisti che contrastano e attaccano: quantità e qualità, il camerunense e il francese si incroceranno domani sera al Maradona e potranno spostare l’ago della bilancia da una parte o dall’altra della supersfida.

Forza fisica, grande lavoro in fase difensiva e abilità di proporsi negli spazi con allunghi in verticale che creano sempre difficoltà agli avversari.

E tutti e due hanno anche la capacità di puntare verso la porta avversaria per far gol: Anguissa ne ha segnati tre, uno in Champions contro il Liverpool e la doppietta in campionato al Torino.

Rabiot ha realizzato cinque reti, la doppietta al Maccabi Haifa in Champions, e tre in campionato, due all’Empoli e una all’Inter. Fonte: Il Mattino