Napoli/Cremonese: prelazione e sconto abbonati

In questi giorni sarà possibile acquistare anche i biglietti per il singolo evento Napoli vs Cremonese di Coppa Italia del 17 gennaio 2023 ore 21.00. Per i primi due giorni, e precisamente fino alle ore 23.59 di domenica 15 gennaio 2023, gli abbonati della stagione 2022/23 potranno godere della prelazione e dello sconto del 20% sul prezzo intero del biglietto. Dalle ore 10.00 di lunedì 16 gennaio 2023, solo dello sconto. Contestualmente, saranno in vendita anche gli altri posti disponibili.

Questi i prezzi di Napoli vs Cremonese di Coppa Italia riservati agli abbonati

Tribuna Posillipo € 20,00

Tribuna Nisida € 14,00

Tribuna Family Adulto € 8,00/ € 4,00 (under 12)

Distinti € 9,00

Curve € 6,00