L’ex azzurro Marangon: “Grande opportunità per il Napoli stasera”

Luciano Marangon, ex difensore di Juve e Napoli, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “Il Napoli deve affrontare la Juve esaltando le proprie caratteristiche: in questo momento ha in mano il campionato, gioca bene, i calciatori si trovano a memoria e c’è un abisso rispetto alla Juve per qualità di gioco. Vincere è una grande opportunità per gli azzurri, metterebbero i bianconeri a -10. Viceversa la Juve, vincendo, riaprirebbe il campionato ed evidentemente si difenderà e si affiderà ai colpi dei suoi calciatori. Una replica tattica della gara con l’Inter? Non c’entra nulla quella partita, il Napoli veniva da due mesi di stop e c’era una Inter molto motivata. Con la Juve bisogna giocare con entusiasmo, grinta e la condizione sarà certamente migliorata. E’ un anno importante per il Napoli e lo si nota anche dal fatto che De Laurentiis non parla e bisogna continuare così, perché quando il presidente parla fa danni, perché entra a gamba tesa su questioni calcistiche. Lo stesso Spalletti mi sembra cambiato: a Milano e a Roma metteva se stesso prima della squadra, a Napoli giustamente mette in primo piano i calciatori. L’arbitro designato, Doveri, mi sembra equilibrato e con lui gli azzurri hanno già battuto, in Coppa Italia, la Juve. Infine c’è lo stadio, che spingerà i calciatori. Nessuna pressione, la squadra avrà il dodicesimo uomo al proprio fianco”.

Factory della Comunicazione