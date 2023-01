La Gazzetta presente Napoli/Juventus (Formazioni), Spalletti ha sciolto i dubbi. Un cambio a centrocampo per Allegri

Questa sera al “Maradona”, fischio d’inizio ore 20,45, si giocherà per la diciottesima giornata il big-match Napoli-Juventus. Sfida valevole per il vertice e c’è grande attesa tra le due tifoserie. Per mister Spalletti sciolti gli ultimi dubbi di formazione. Mario Rui, Zielinski e Politano la spuntano su Olivera, Elmas e Lozano. In avanti spazio a Osimhen e Kvaratskelia. In casa bianconera ben sei assenze (Bonucci, Cuadrado, De Sciglio, Pogba, Vlahovic e Kajo Jorge). A centrocampo spazio a Fagioli al posto di Paredes, mentre Di Maria alle spalle dell’ex Milik.

Fonte: Gazz. dello Sport