L. Marchetti (Sky): “Spalletti è molto diretto, non lascia spazio a equivoci”

Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto in Forza Napoli Sempre su Radio Marte: “Milik? Allo stato attuale per il Napoli sarebbe un ripiego. Per la Juve è il sostituto di Vlahovic e oggi sta giocando per l’assenza di quest’ultimo. Detto questo Milik rimane un ottimo attaccante con gli strumenti anche per giocare in una grande squadra. Lui è stato fermato dagli infortuni. Oggi è il giocatore più pericoloso della Juve, è il suo capocannoniere. Certo se la Juve si presentasse al Maradona con Di Maria e Kean in buone condizioni il tridente sarebbe di quelli pericolosi. Non so se Spalletti sia un uomo buffo e divertente, come ha detto Allegri, ma a me piace molto perché è molto diretto e non lascia spazio ad equivoci. Credo che abbia fatto la conferenza stampa così come imposterà la partita: difesa e palla dall’altra parte. Dissento sulla sua dichiarazione che il match di domani è importante solo per il Napoli. Credo che sia importante in positivo per il Napoli, che vincendo o pareggiando manterrebbe la più diretta avversaria ad una distanza considerevole. Per me il Napoli può anche permettersi il lusso di perdere questo scontro diretto perché il vantaggio rimarrebbe importante e gestibile in qualche modo e intanto sarebbe passato lo scontro diretto. La trattativa per Ounahi è legata al prossimo anno. Credo che il Napoli sia molto bravo a cercare questi giocatori con largo anticipo e dovrà trovare un accordo per blindare la situazione. È una trattativa concreta anche se è sempre possibile che trattative, opinioni, idee cambino“.

