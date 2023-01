Gentile: “Mi auguro un bel Napoli-Juve, ecco il mio pronostico”

Claudio Gentile, campione del mondo ed ex Juventus, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotta da Dario Sarnataro:

«Mi auguro che venga fuori una bella partita tra Napoli e Juve, senza troppi calcoli, con due squadre che proveranno a vincere mostrando le proprie qualità. Si affrontano due squadre che sono in buona condizione, il Napoli che gioca bene a calcio contro una squadra che Allegri ha rivitalizzato ritrovando il giusto equilibrio. Per me comunque è una partita da pareggio, nessuna delle due squadre vorrà perdere o rischiare di farlo. Del Napoli mi piace molto Osimhen, è un rapinatore, un trascinatore con tanto furore. La difesa della Juve è una certezza, nel Napoli c’è Kim che è un calciatore positivo. I difensori come me non ci sono più? Un peccato che l’Italia, da sempre la patria dei difensori, abbia smesso di crescerne, quando vedo gli attaccanti che segnano perché sono da soli in area mi viene il mal di testa».