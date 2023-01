DAZN, Osimhen in italiano: “E’ stata una notte fantastica”

“E’ stata una notte fantastica, forza Napoli sempre” è la prima frase, tutta in italiano di Victor Osimhen ai microfoni di Dazn dopo la partita vittoriosa degli azzurri contro la Juventus. “Dobbiamo continuare così, sono orgoglioso dei miei compagni, dei miei gol e degli assist, massimo rispetto per la Juventus, ma avevamo bisogno di questi 3 punti. Abbiamo una squadra tecnicamente molto dotata, stasera siamo stati bravi in questa battaglia. Abbiamo buone chance per vincere lo scudetto, ma evitiamo di dirlo, andiamo avanti partita dopo partita”

Factory della Comunicazione