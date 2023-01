DAZN – Di Lorenzo: “Spalletti ci ha portato la mentalità vincente”

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, a fine gara, interviene ai microfoni di DAZN: “Nello spogliatoio si respirava serenità e convinzione. Il mister l’ha preparata benissimo e ci è venuto tutto bene, siamo stati bravi a fare quello che lui ci ha chiesto. In più, si giocava in un ambiente fantastico, abbiamo giocato tutti insieme, noi in campo, loro fuori, e questa unione ci deve portare lontano, in campo e in campionato. In questi due anni col mister siamo migliorati tanto nell’approccio alle partite, nel prepararle, gran parte del merito è sicuramente suo, ci trasmette sempre tanta voglia di credere nelle nostre qualità e nella nostra forza. In questa prima parte di campionato stiamo facendo qualcosa di incredibile, la squadra e l’ambiente sanno che ancora non abbiamo fatto niente, nonostante i punti che abbiamo di vantaggio. Dobbiamo continuare così. Spalletti ha portato una mentalità vincente, che non è sinonimo di vittoria, ma è quel qualcosa che ti spinge sempre ad andare oltre le tue possibilità.”

