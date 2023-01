DAZN – Allegri: “Ogni tiro poteva essere gol, sconfitta meritata”

Al termine della partita, dopo la sconfitta bianconera, il tecnico della Juventus, Allegri ai microfoni di DAZN: “Prima di tutto vanno fatti i complimenti al Napoli, noi eravamo troppo bassi, abbiamo preso gol nel nostro miglior momento, ma il calcio e le partite sono così. Ogni tiro del Napoli, ad un certo punto, poteva essere gol. Bisogna rimettersi in piedi, recuperare energie e rimettersi a lavorare. Le sconfitte sono sempre pesanti, quella di oggi è meritata, ma le situazioni sono leggibili, bisogna riprendere il cammino, venivamo da 8 vittorie consecutive…Gli errori quando li fai in queste partite sono dannosi, qua giocavamo contro la prima della classe, una squadra che ha 10 punti sulla seconda, ora bisogna rimettersi in piedi. Nessun disfattismo ora, nessuna esaltazione per quanto fatto prima. Una serata così mi fa venire da sorridere, perchè la palla andava sempre agli altri, non è un caso, certo, ma significa che non c’erano energie. Dispiace per l’ultima gara del Presidente…”

