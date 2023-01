Belardi: “Meret una certezza, Osimhen uno degli attaccanti più forti”

, nel corso della trasmissione, è intervenuto, doppio ex di: “Anche quando non si andava così bene ho sempre sottolineato la capacità della societàche ha sempre operato in modo lungimirante e oggi raccoglie i risultati. Ogni anno fa un buon mercato, partecipa allada anni e i fatti parlano in maniera chiara. Ilnon sa attendere e ripartire, ha un sistema di gioco ben definito, un attacco formidabile e tutti i giocatori che si alternano stanno facendo bene. Ladiè sempre stata attendista e forte nelle ripartenze e nella fisicità e oggi ha trovato un po’ la quadra. Poi, in partite del genere può accadere di tutto perché gare del genere sfuggono ad ogni pronostico. La rapidità offensiva delun po’ tutte le squadre la soffrono, soprattutto una difesa un po’ macchinosa come quella dellaper cui può essere un’arma in più per unche se gioca come ha fatto finora (tranne acon l’), sarà dura per lae per ogni avversario.sa bene che ladeve sempre e comunque vincere per cui quella di stasera è una gara importante per il, ma lo è anche e soprattutto per la, al di là di ciò che dice il tecnico bianconero in conferenza stampa. Nel passato ilgiocava per il singolo, come accadeva per esempio con, ma oggi ilgioca diversamente. Fa un gioco corale, nonostante abbia in rosa uno degli attaccanti più forti in circolazione, quale è Osimhen è una certezza perché quando un portiere porta punti diventa un punto di riferimento. Facendo gli scongiuri poi, non si è neanche infortunato come accadeva in passato.invece ha un’esperienza diversa, ma i due portieri sono due certezze per“.