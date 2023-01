Ultime Napoli – Spalletti ha fatto la scelta tra Politano e Lozano

Il Napoli anche ieri ha svolto la seduta di allenamento, in vista del match contro la Juventus di domani sera al “Maradona” e la buona notizia che stanno tutti bene. Kim Minjae sta bene e non vede l’ora di sfidare l’ex Milik. Mario Rui favorito rispetto ad Olivera. A centrocampo Zielinski parte in vantaggio rispetto ad Elmas, perchè in certe sfide il polacco porta equilibrio in mezzo al campo. Infine in attacco, come riporta il Corriere dello Sport, Politano alla fine dovrebbe spuntarla rispetto a Lozano per completare l’attacco assieme ad Osimhen e Kvartskelia.

Factory della Comunicazione

La Redazione