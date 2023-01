TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Napoli-Juventus? Sarà decisiva ma per un motivo”

Nel corso di Teleclub Italia, durante la trasmissione “All Club Italia News”, condotto da Gennaro De Lena, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Napoli-Juventus? In questo momento non la vedo decisiva per lo scudetto, visto che manca ancora tanto da qui alla fine. Può essere importante sotto l’aspetto mentale, nel senso che se gli azzurri dovessero vincere, potrebbero dare una spallata come fecero contro il Milan al “G. Meazza”. Le conferenze di Allegri e Spalletti sono state come sempre interessanti. Il tecnico dei bianconeri da sempre cerca sempre di scaricare tutto sugli avversari, mentre il mister degli azzurri ha risposto a tono. Dalla questione della barba finta fino al non nascondersi su Sarri che lo predilige sul piano del gioco. Elmas? In questo momento credo che stia meglio come rendimento e prestazione, però per gerarchie giocherà Zielinski. Per quanto riguarda gli altri ballottaggi, Politano a destra per il saper difendere e Lozano più a gara in corso. Sul lato sinistro invece Mario Rui potrebbe giocare rispetto ad Olivera, anche per contrastare agonisticamente la Juventus. Lobotka? Non mi sorprenderebbe se Allegri lo facesse marcare da Di Maria, com’è successo in passato, perchè Locatelli spesso rischia di farsi ammonire per eccesso di foga. Infine Raspadori ad oggi è una valida risorsa, ma più a gara in corsa in certe gare rispetto ad altre. Lui e Ostigard alla distanza saranno importanti”.

