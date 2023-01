SERIE B FEMMINILE – Giorgia Miotto passa al Cesena Fc

Il Cesena FC comunica di aver trovato l’accordo con la società AC Milan per il trasferimento a titolo temporaneo della centrocampista Giorgia Miotto.

Factory della Comunicazione

Esterno d’attacco classe 2002 è cresciuta calcisticamente nel Pordenone per poi vestire la maglia del Tavagnacco, nella stagione 2020/2021 ha esordito in Serie A con la maglia dell’Empoli trovando il suo primo gol contro la Florentia San Gimignano. L’estate successiva si trasferisce a titolo definitivo al Milan dove resta per l’intera stagione, per poi passare in prestito al Pomigliano.

Miotto, che fa della velocità e del dribbling le sue caratteristiche principali, è il secondo rinforzo del mercato invernale proveniente dalla Serie A, a dimostrazione del lodevole lavoro fatto dal nostro DS Sanna e dalla Società per rendere Cesena una piazza stimata e interessante. La sua voglia di crescere e mettersi in gioco ben si sposano con la mentalità bianconera, che è felice di poter aggiungere un tassello importante alla rosa.

Le prime parole in bianconero di Giorgia: “Ho scelto Cesena perché è una buona piazza, in una serie B competitiva come quella di quest’anno sta disputando un ottimo campionato. Penso che Cesena sia una squadra che mi possa aiutare a fare il salto di qualità, aiutandomi ad esprimermi al meglio. Mi manca un po’ di esperienza ma sono ben predisposta a mettermi in gioco per ritagliarmi il mio spazio aiutando le mie compagne. Non vedo l’ora di iniziare!!”.

Benvenuta Giorgia!

Fonte: asdcastelvecchio.it