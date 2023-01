SERIE A FEMMINILE – Sara Caiazzo neo difensore del Pomigliano

Il Pomigliano femminile, dopo l’importante traguardo dei quarti di finale di Coppa Italia, dove sfiderà l’A.s. Roma, penserà al campionato. Sabato alle ore 12,30 sfiderà in trasferta per la zona salvezza il Como Women. Nel frattempo sul fronte mercato arriva per la difesa la classe 2003 Sara Caiazzo. La formula è del prestito, proviene dalla Juventus, ma ad inizio stagione ha indossato la maglia del Parma. Il club delle “pantere” dà il benvenuto alla calciatrice napoletana.

Factory della Comunicazione

La Redazione